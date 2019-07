Futuros generais da GNR começam aulas em outubro

Os primeiros três coronéis formados pela GNR vão começar em outubro o curso de promoção a brigadeiro general.Este será o primeiro passo para que em 2021, previsivelmente, pelo menos 20 coronéis, alunos do primeiro curso da Academia Militar que em 1991 formou oficiais para funções de comando na GNR, possam aspirar a liderar esta força de segurança.Até aqui, a Guarda Republicana tem sido chefiada apenas por oficiais do Exército. A nova lei orgânica desta força de segurança foi alterada para que os oficiais vindos da Academia Militar, com formação específica para a GNR, possam fazer o mesmo.Em boletim de informação interna, a que oteve acesso, o gabinete do comandante-geral, Botelho Miguel, informou o efetivo de que os coronéis António Bogas, Rui Veloso, e Paulo Silvério foram os escolhidos pelo Conselho Superior da GNR para serem os primeiros a frequentar o curso de generais.Recorde-se que a PSP já tinha conseguido, em 2011, colocar o primeiro oficial formado pela ‘casa’ no cargo de diretor nacional.A GNR deverá chegar ao mesmo objetivo em 2021, com dez anos de atraso.