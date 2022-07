Gaia estreia piscina de água aquecida no meio da praia. Veja as imagens

Este sábado estará marcado pela abertura de uma piscina com água do mar aquecida na praia de Canide Norte, que fica situada entre os bares Grão de Areia e Ar de Mar, em Gaia.A piscina tem 20 por 25 metros e a temperatura da água varia entre os 28 e os 29 graus, contando ainda com barracas de apoio e uma barreira para proteger o espaço do vento, segundo anuncia a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.A piscina é de acesso gratuito, por isso esperam-se grandes filas à chegada, caso o tempo ajude. A água é salgada e o aquecimento é possível através da utilização de painéis solares.A lotação máxima é de 50 pessoas e consta na lista de proibições do estabelecimento o uso de boias, bolas e raquetes.