Galgos de cavaleiro João Moura com "forte anemia"

Os primeiros testes feitos aos cães de raça galgo de João Moura podem servir de prova para atestar o estado de grave subnutrição em que foram resgatados.As análises - hemogramas, bioquímicas e proteinogramas - detetaram valores anormais, tendo revelado "forte anemia" em vários dos animais que foram apreendidos. Cinco cães sofrem de febre da carraça, confirmam os exames realizados no Cantinho da Milu, associação para onde foram transportados nove dos cães do toureiro. Neste grupo, deram todos negativo à infeção por dirofilariose e leishmaniose.A assessoria do cavaleiro tinha avançado que três dos galgos sofriam da doença, incluindo uma fêmea que morreu. A cadela que continua internada está a evoluir favoravelmente, mas uma outra fêmea inspira agora maiores cuidados e poderá ter de seguir para internamento.Ao final do dia, a Associação de Protecção aos Animais de Torres Vedras anunciou que acolheu quatro dos galgos apreendidos - Donald, Margarida, Pateta e Gastão - que acusaram anemia. Um deu positivo para leishmaniose. Três dos animais são considerados jovens.Entretanto, o grupo IRA - Intervenção e Resgate Animal anunciou que duas cadelas resgatadas "estiveram a banhos no SPA da nossa loja, sem quaisquer custos" e publicou fotos dos animais.