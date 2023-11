Os preços dos combustíveis descem de forma acentuada a partir de hoje, com o gasóleo a liderar, ao baixar 4,5 cêntimos por litro, segundo o ‘Jornal de Negócios’, citando fontes do setor. Já no caso da gasolina, a descida deverá fixar-se nos três cêntimos por litro, ainda de acordo com as mesmas fontes. O preço médio do gasóleo simples praticado nos postos de abastecimento deverá passar a ser de 1,647 euros por litro, enquanto o preço da gasolina deverá ficar pelos 1,734 euros o litro.