Gasóleo poderá descer na próxima semana

A evolução dos derivados de petróleo esta semana não foi acentuada, o que não ditará oscilações consideráveis. Fonte do sector admite que o preço do gasóleo desça 0,5 cêntimos.

16:49

Apesar das notícias de quedas abrutas nos preços do petróleo, a evolução dos derivados desta matéria-prima – gasóleo e gasolina – foi reduzida na semana passada, isto porque logo no arranque da semana se verificaram subidas consideráveis, que acabaram por ser anuladas nos últimos dias.



Mas a média semanal de preços acaba por não ser muito diferente da registada na semana anterior. O que justifica que os preços nos postos de abastecimento não registem oscilações acentuadas.

Assim, o preço da gasolina sem chumbo 95 octanas deverá manter-se nos 1,579 euros, preço médio actualmente praticado nos postos de abastecimento em Portugal, de acordo com os dados da Direcção Geral de Energia e Geologia. Já o preço médio do gasóleo poderá descer 0,5 cêntimos para 1,356 euros.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. No caso desta semana, os cálculos do Negócios apontam para a manutenção dos preços.



Contudo, fonte do sector admite que o preço do gasóleo desça 0,5 cêntimos. É de realçar que os dados a que o Negócios tem acesso não correspondem exactamente aos contratos usados pelo sector. E ainda que possa mostrar qual a tendência, em algumas semanas aponta para conclusões diferentes. Além disso, a evolução dos preços nas bombas dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.