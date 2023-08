Gelados Olá a 5 euros? Comerciantes estão a duplicar preços

Mais do que nunca, os 20 euros que os avós davam aos netos para comer um gelado começam a fazer sentido. A partir de 20 de agosto, nas redes sociais começaram a multiplicarem-se imagens com tabelas dos gelados da marca Olá, a preços duplicados.

Quem passou pelo Algarve durante as férias de verão apercebeu-se bem deste aumento do valor. Pelo que foi sendo publicado nas redes sociais, os gelados podiam chegar quase aos 5 euros. No entanto, o não estabelecimento de um preço fixo dos gelados, nas várias praias e cafés, levou alguns portugueses a questionarem-se sobre o sucedido: "Os preços dos gelados da Olá não são tabelados?"



Leia na Sábado