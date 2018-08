Glassdrive recebeu mais que uma chamada por minuto após erro da Proteção Civil

Administrador da empresa diz ter sido incomportável atender todas as chamadas.

13:28

pessoas recorrerem em caso de dúvida devido ao risco máximo de incêndio.



utoridade Nacional da Proteção Civil, tendo sido sugerido por SMS o número da Glassdrive para as



"Bombeiros, jornalistas… Já ligaram muitas pessoas. Tem sido uma manhã agitada", sublinhou Licínio Nunes, que diz ter sido incomportável atender todas as chamadas.





800246246, pertencente à Autoridade Nacional de Proteção Civil.

A Glassdrive, empresa de reparação de vidros, recebeu mais de 250 chamadas telefónicas, entre as 8 e as 11 horas, na sequência do lapso desta quinta-feira da AEm comunicado, o administrador da empresa, Licínio Nunes, explicou que, apesar do número ter sido corrigido numa outra mensagem enviada posteriormente, as chamadas continuaram a cair, dado que os cidadãos "não se aperceberam" qual era a retificação.No comunicado é ainda reforçado o número correto é o