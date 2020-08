GNR resgata sete gatos em Alcácer do Sal

A GNR resgatou sete gatos que se encontravam abandonados e a circular numa faixa de rodagem da EN 383, em Figueirinha, na freguesia do Torrão, em Alcácer do Sal.

De acordo com fonte da GNR, os animais foram encontrados na passada sexta-feira, no decorrer de uma ação policial na Estrada Nacional 383-16, tendo sido "recuperados seis gatos, com cerca de três semanas, assim como a progenitora, que se encontrava nas imediações".

Os gatos foram recolhidos e transportados pelos militares do posto territorial do Torrão, onde foram alimentados e, posteriormente, entregues à associação "Focinhos"- Associação de Proteção dos Animais de Alcácer do Sal.