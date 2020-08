Golfinho junto a praia de Tavira ajudado a voltar ao mar

Um golfinho juvenil foi avistado, este domingo de manhã, junto à praia da Terra Estreita, em Tavira. O animal estava vivo e aproximou-se da linha de costa, causando estupefação nos banhistas que estavam na praia.A Capitania do Porto de Tavira confirmou a informação ao CM, adiantando que "o animal foi ajudado pelos nadadores-salvadores e rapidamente voltou para águas profundas".O avistamento destes animais marinhos tem acontecido com alguma frequência nas últimas semanas, com o aparecimento junto à costa algarvia de orcas, o membro de maior porte da família dos golfinhos.