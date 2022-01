Golfinho resgatado e devolvido ao mar em praia de Odemira

Um golfinho juvenil, da espécie boto, foi esta terça-feira resgatado e devolvido ao mar depois de ter arrojado na praia do Brejo do Largo, no concelho de Odemira (Beja), divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN refere que recebeu o alerta, às 11h10, através de um popular que deu conta da presença do cetáceo, que estaria preso numa zona rochosa.

Para o local, foram ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Sines, no distrito de Setúbal.

O mamífero, que foi encontrado com vida e sem ferimentos, acabou por ser resgatado e devolvido ao seu habitat natural, ao mar, pelos elementos da Estação Salva-vidas de Sines, com recurso a uma moto de água.

O resgate foi efetuado em colaboração com os elementos do projeto ARROJAL -- Apoio à Rede Nacional de Arrojamentos, da Universidade de Évora.

O golfinho foi transportado na moto de água até ao largo da costa, onde foi libertado.