Gouveia e Melo insultado em protesto com empurrões no centro da vacinação Covid de Odivelas

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task-force para a vacinação, foi recebido por um grupo de manifestantes negacionistas da Covid-19 que gritavam "genocídio e assassino", este sábado, no centro de vacinação de Odivelas, onde decorre a vacinação de jovens de 16 e 17 anos."Há sempre pessoas que têm direito à sua opinião, no entanto, esse direito não pode implicar a dos outros. O uso de insultos afasta-nos do estado democrático em que vivemos", sublinhou Gouveia e Melo, anunciando que, até ao momento, pelos menos já 102 mil jovens foram vacinados contra a Covid-19."Peço para nos ajudarem a passa a importância da vacinação dos jovens", apela o vice-almirante.