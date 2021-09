Governo acaba com recomendação do teletrabalho

O Conselho de Ministros decidiu esta quinta-feira acabar com a recomendação da opção pelo teletrabalho e eliminar a testagem em locais de trabalho com mais de 150 trabalhadores.

Estas medidas integram a terceira e última fase do plano de desconfinamento que vai entrar em vigor a partir de 1 de outubro, data em que o país deixa de estar em estado de contingência para passar a situação de alerta.

Em agosto já tinha sido dado um passo no sentido da redução do recurso ao teletrabalho, com o Governo a decidir que esta modalidade deixava de ser obrigatória nos concelhos de maior risco passando apenas a ser recomendada em todo o território continental.