Cerca de 20 mil professores colocados em Quadros de Zona Pedagógica (QZP) vão deixar de poder concorrer a qualquer zona do País no concurso de mobilidade interna como acontece atualmente. A proposta do Ministério da Educação (ME) para o novo regime de concursos só permite, a partir de 2024, concorrer ao QZP onde estão colocados e a outros três em áreas adjacentes.









