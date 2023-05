Governo altera proposta de lei e bombas de gasolina vão poder continuar a vender tabaco

As bombas de gasolina vão continuar a poder vender tabaco, contrariando o que foi anunciado pelo Governo. Na versão inicial da proposta de lei, a venda do tabaco estava proibida em postos de abastecimento de combustíveis, porém, essa interdição foi retirada do documento final que foi esta quinta-feira entregue à Assembleia da República, avança o jornal Público.



Um dos pontos principais da proposta de lei apresentada pela secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, é a diminuição dos locais de venda de tabaco, para além da proibição do fumo ao ar livre, à entrada de estabelecimentos como cafés e restaurantes onde as esplanadas são parcialmente cobertas.





Para além das bombas de gasolina, as lojas de conveniência e os pequenos estabelecimentos comerciais que se encontram abertos até mais tarde também poderão continuar com a venda de tabaco, como já tinha anunciado o Ministério da Saúde.Em declarações ao jornal Público, Margarida Tavares disse que a venda em postos de abastecimento de combustíveis era um dos pontos que foi referido na reunião do Conselho de Ministros. A secretária de Estado afirma que "não está em causa uma perseguição aos fumadores" e que não nega que pretende "diminuir o acesso genericamente".Ao contrário do que aconteceu em 2016 - ano da última alteração à lei do tabaco - o diploma que foi entregue à Assembleia da República mantém grande parte das restrições anunciadas na sua primeira versão. Quanto aos locais de comercialização, está proibida a venda de tabaco em máquinas nos locais onde não se pode fumar, excluindo tabacarias, aeroportos, gares marítimas e estações ferroviárias. Passa então, a ser proibido comercializar tabaco em restaurantes e cafés, estando também interdita a compra através de serviços de entrega ao domicílio ou venda de ambulante.