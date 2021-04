Governo prepara-se para dar novos passos no desconfinamento. Todas as medidas já conhecidas

O Conselho de Ministros, que se encontra reunido esta quinta-feira, poderá dar novos passos no confinamento já a partir da próxima segunda-feira."Estamos num bom momento de controlo da pandemia", foi assim que o primeiro-ministro, António Costa, definiu a atual situação vivida em Portugal.Recorde aqui os passos já conhecidos para o desconfinamento:Durante este período da Páscoa pode sair de casa para comprar bens e serviços essenciais; desempenhar atividades profissionais, deslocação para assistência médica; prestar assistência a pessoas vulneráveis e visitar idosos; acompanhar menores até às escolas e atividades desportivas, mas dentro do concelho de residência, bem como passeios em parques, jardins e lazer.De acordo com o plano de desconfinamento progressivo, anunciado a 11 de março pelo Governo, os alunos do 2º e 3º ciclos estão de regresso às aulas presenciais. As atividades de tempos livres (ATL) para as mesmas idades e os equipamentos sociais na área da deficiência podem igualmente reabrir.No mesmo dia, os museus, monumentos e palácios nacionais tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) recebem luz verde para a reabertura.

Nesta mesma data, os ginásios podem começar a receber pessoas, mas sem aulas de grupo. As esplanadas podem voltar a ser frequentadas até ao limite de quatro pessoas.

A atividade física ao ar livre passa a estar autorizada em grupos de até quatro pessoas.



Aulas presenciais para o secundário e universidades. Cafés e restaurantes reabrem (19 de abril)

O ensino presencial para os alunos do secundário e universitário deverá regressar a 19 de abril.



Lojas e centros comerciais, cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos têm também autorização para reabrirem. Os cafés e restaurantes poderão reabrir com lotação máxima de quatro pessoas (seis em esplanada), mas com horários limitados: até às 22h00 em dias úteis e 13h00 aos fins de semana.



Se precisa de tratar de documentos, a loja do cidadão volta também a ter atendimento presencial, apenas por marcação.



Nesta data, a atividade física volta a ser permitida ao ar livre em grupos de até seis pessoas, assim como as modalidades desportivas de médio risco.

Quanto aos eventos exteriores, os mesmos podem decorrer com diminuição da lotação. Os casamentos estão autorizados com a restrição de 25% de lotação dos espaços.



Restaurantes e cafés sem limite de horário (3 de maio)

No arranque de maio, os restaurantes, cafés e pastelarias passam a funcionar sem limite de horário, mas com limite de seis pessoas (10 em esplanadas). É permitida a prática de todas as modalidades desportivas, sem restrições nos ginásios e nas atividades ao ar livre.



Os casamentos e batizados são permitidos com 50% de lotação. Grandes eventos exteriores e eventos interiores permitidos com diminuição de lotação.