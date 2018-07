Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Granizo pinta de branco a Serra da Estrela em julho

Fenómeno invulgar no mês de verão deixou internautas surpreendidos.

15:52

Não é comum, mas, este domingo e em pleno verão a Serra da Estrela voltou a pintar-se de branco. Desta feita, em vez de neve, houve uma tempestade de granizo.



Vários foram os internautas que partilharam imagens do fenómeno insólito antes do gelo derreter.



Tal deveu-se, explica o IPMA, à posição atual do anticiclone dos Açores que tem causado instabilidade meteorológica em Portugal continental.