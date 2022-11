Escolas fechadas, hospitais com serviços mínimos, Finanças e Lojas de Cidadão com o atendimento ao público encerrado, foi assim o efeito da greve nacional da Função Pública, esta sexta-feira, que, segundo o balanço da Frente Comum, teve uma adesão de 80%.



O ministro da Saúde foi avisando que não ia "entrar numa batalha" de números, preferindo dizer que o acordo conseguido com a "esmagadora maioria" dos sindicatos dos enfermeiros para a revalorização da carreira "é um esforço muito significativo em favor do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".









