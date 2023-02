Greve de oficiais de justiça adia julgamento de padre abusador de Viseu

A greve dos funcionários judiciais adiou ontem o julgamento do padre Luís Miguel Costa, de 47 anos, que tentou relacionar-se sexualmente com um menor de 14 anos, no final de março de 2021, em Viseu.O padre, que emagreceu 30 quilos, não prestou declarações. Do lado do menor todos estavam também preparados para o julgamento, que ainda não tem data definida para o início, mas que deverá ser após 15 de março, data em que termina a greve.