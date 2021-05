Há 36 concelhos em risco de recuar no desconfinamento. Saiba quais

Portugal tem esta sexta-feira 36 concelhos com incidência do novo coronavírus superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos cinco em relação ao boletim anterior divulgado na última sexta-feira.

Segundo os dados hoje revelados pela Direção-Geral da Saúde, tal como no boletim anterior não existem concelhos em risco muito elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Em risco elevado de contágio está apenas o município de Arganil (590) que regista incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes.

Os municípios de Cabeceiras de Basto e Odemira que se encontravam neste grupo há uma semana saíram agora deste patamar.

Dos 36 concelhos, quatro registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes: Lajes das Flores (273), Lamego (281), Cabeceiras de Basto (378) e Oliveira do Hospital (280).

No anterior boletim, divulgado a 30 de abril, 11 municípios estavam neste patamar.

Um total de 31 concelhos têm valores entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes.

Com zero casos nos últimos 14 dias são referidos 79 concelhos, mais 18 em relação ao boletim anterior.

A incidência cumulativa a 14 dias do boletim de hoje refere-se aos dias entre 22 de abril e 05 de maio.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapasse os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal voltou hoje a descer, para 0,92, assim como a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, que é agora de 57,7.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, indicavam um Rt de 0,95 e uma incidência de 61,3 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números relativos apenas a Portugal continental revelam que o Rt também desceu de 0,95 para 0,92, sendo ainda registada uma descida de 59 para 55,4 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Portugal registou hoje um morte relacionada com covid-19 nas últimas 24 horas ocorrida na região do Algarve, 377 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e nova descida no número de internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estão hoje internados em cuidados intensivos 75 doentes, menos dois em relação a quinta-feira.

Já no que se refere aos internamentos em enfermaria, os dados oficiais indicam que estão hoje internados 280 doentes, menos três

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 838.852 casos confirmados e 16.989 óbitos.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 3.658.405 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 996.873 já estão imunizadas com as duas doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.258.595 mortos no mundo, resultantes de mais de 155,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.