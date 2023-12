Há mais bebés a nascer no privado em Portugal

O crescimento do número de partos é maior nos hospitais privados do que nos públicos. Segundo dados do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, citados pela Renascença, até ao final de novembro foram feitos 79 078 ‘testes do pezinho’, mais 2386 do que no mesmo período de 2022, dos quais 18 465 em hospitais privados.Nestas unidades, o aumento face ao ano passado é de 5,4% (mais 924 nascimentos), enquanto no Serviço Nacional de Saúde a subida é de 2,3%. A maior procura pelos privados acontece num ano em que várias maternidades públicas sofreram constrangimentos e fechos.