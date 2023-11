A natalidade em Portugal está a recuperar e a regressar aos números pré-pandemia. Entre janeiro e outubro, de acordo com dados do Ministério da Justiça fornecidos ao CM, foram registados 71 511 recém-nascidos, mais 2617 do que no mesmo período de 2022 (tinham sido 68 894). Janeiro foi o mês com mais nascimentos, enquanto abril foi o que teve menos nados-vivos.









