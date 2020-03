Há mais dois medicamentos na linha da frente para acabar com o coronavírus

Um médico especialista em infeções acredita que a sua equipa encontrou a cura para o novo coronavírus, Covid-19, segundo avança o Daily Mail.Os investigadores da Universidade de Queensland acreditam que existem dois medicamentos capazes de erradicar por completo o vírus. O primeiro medicamento é já usado para suprimir o HIV e o outro é um medicamento anti-malária.O médico e professor David Paterson espera ter pacientes inscritos para um ensaio clínico até ao final de março, para que possa testar estes medicamentos em doentes infetados.Depois de alguns testes com pacientes identificados com o vírus, os resultados foram animadores e levaram ao desaparecimento do coronavírus, escreve o Daily Mail.Segundo o médico David Paterson, o medicamento para suprimir o HIV foi testado em pacientes chineses que estavam na Austrália e resultou "bem, muito bem".