Há um restaurante em Portugal que foi destacado pela CNN Travel entre os melhores do Mundo.

Situado em Campo de Ourique, Lisboa, 'Memoria' é um restaurante de cozinha italiana que abriu em 2019.

O canal televisivo destacou 'Memoria' pela "horta orgânica do restaurante, nos arredores de Lisboa". O espaço e conceito surgiram da ideia dos donos de 'Pasta Non Basta' e integra agora os 20 melhores novos restaurantes, de acordo com a CNN Travel.

'Memoria' fica na Rua 4 da Infantaria, no n.º 26, em Campo de Ourique, Lisboa. O valor de uma refeição ronda os 35 euros para duas pessoas.