Homem à beira da morte recebe coração de porco

Um norte-americano de 57 anos acaba de se tornar na primeira pessoa no Mundo a ser transplantado com um coração de porco geneticamente modificado. Para David Bennett, doente cardíaco em estado terminal, era a última alternativa – os médicos já tinham esgotado todas as possibilidades terapêuticas para o salvar. “Sei que é um tiro no escuro, mas é a minha última oportunidade” disse o paciente pouco antes da operação. “Era ser transplantado ou morrer.”









Apesar de este procedimento ainda não ter sido aprovado nem regulamentado pelas autoridades de saúde, os médicos do Centro Médico da Universidade de Maryland conseguiram uma autorização especial para o realizarem, após David Bennett ter sido dado como incapaz de receber um coração humano. A cirurgia durou sete horas e resta saber como o doente vai reagir ao procedimento cirúrgico, mas os médicos estão otimistas. “Se tudo correr bem, ficaremos muito mais perto de resolver a atual crise de órgãos”, declarou o cirurgião Bartley Griffith.

Segundo a agência AFP, o porco usado para este transplante foi modificado geneticamente, tendo sido eliminados alguns genes que tornariam inevitável a rejeição pelo corpo humano do órgão doado.