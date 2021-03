Na madrugada deste domingo, a Hora Legal muda do regime de inverno para o de verão. Em Portugal continental e no arquipélago da Madeira, à 1h00 o relógio adianta 60 minutos; nos Açores, a mudança é às 00h00.









A hora de verão prolonga-se até 31 de outubro, estando os europeus ainda à espera de uma decisão do Conselho da União Europeia relativamente à proposta da mudança da hora sazonal. Inicialmente, estava previsto que a última mudança de hora ocorreria este ano, mas devido à pandemia a decisão foi adiada. Os países deverão escolher ficar na hora de verão ou de inverno: Portugal já manifestou a preferência pela manutenção do sistema de hora bianual.

Com a mudança da hora, há alterações nas rotinas, nomeadamente no sono. “A manter-se um regime, a hora de inverno seria a melhor, pois é a mais próxima do relógio natural”, explica ao CM Ana Allen Gomes, investigadora da Universidade de Coimbra e membro da direção da Associação Portuguesa do Sono. A especialista refere que estudos comprovam que “quem vive no fuso mais próximo do natural tem melhores indicadores de saúde”. “Manter a hora de verão seria muito problemático, teríamos de nos adaptar nos meses de inverno. As pessoas passavam a acordar de noite; não ter luz de manhã é perturbador para o sono”.