Horário de verão chega no próximo fim de semana

A hora de verão vai chegar a Portugal no próximo fim de semana, especificamente no domingo, dia 28 de março.Os relógios devem aumentar uma hora, na madrugada entre sábado e domingo, pelo que à 01h00 de domingo passam a ser 02h00, em Portugal Continental e na Madeira. Nos Açores a hora deve ser adiantada às 00h00 para a 01h00.A hora de verão vai manter-se até dia 31 de outubro.Portugal continua a aguardar a decisão do Conselho da União Europeia sobre a abolição da mudança da hora sazonal. Segundo informação do Observatório Astronómico de Lisboa previa-se que 2021 fosse o último ano em que ocorreria a mudança de hora mas, devido à pandemia da Covid-19 a decisão ainda não foi anunciada.