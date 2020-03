Hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, em Lisboa, limitam visitas a internados devido ao coronavírus

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que inclui o hospital Santa Maria e o Pulido Valente, em Lisboa, vai limitar o número de visitas aos doentes internados. Em comunicado enviado às redações, são descritas as medidas para "minimizar o risco de transmissão do novo Coronavírus".

Quanto aos limites das visitas, "cada doente terá no máximo duas visitas por dia, em dois períodos, e só poderá permanecer uma visita de cada vez junto da pessoa internada".

As visitas clínicas de grupo junto dos doentes internados serão suspensas, bem como "toda a presença de alunos ou estagiários nas áreas assistenciais do CHULN, em especial no contacto com doentes".

Os "eventos formativos, científicos ou de divulgação, nomeadamente com participantes estrangeiros, agendados para os meses de março e abril" serão cancelados.

A presença de delegados de informação médica, bem como de outros elementos com funções de divulgação ou sensibilização, comercial ou outra, nas instalações do CHULN será suspensa, bem como "toda a atividade de voluntariado não associado a prestação direta de cuidados de saúde".

"São ainda revogadas todas as autorizações e suspensa a aceitação de novos pedidos de comissões gratuitas de serviço para profissionais do CHULN", lê-se na nota.