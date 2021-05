Uma nova técnica cirúrgica desenvolvida no Hospital de São João, no Porto – a pancreatectomia distal com ressecção do tronco celíaco –, é nova esperança para doentes com cancro do pâncreas avançado. Esta quinta-feira, fez-se a primeira intervenção. Já no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, a inteligência artificial, em conjunto com a Tomografia de Coerência Ótica, ...