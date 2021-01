Hospital Amadora-Sintra vai abrir enfermaria com 19 camas no Hospital da Luz

O Hospital Amadora-Sintra vai transferir 19 doentes para uma enfermaria que irá abrir no Hospital da Luz, além dos 48 pacientes que hoje estão a ser transferidos para outras unidades hospitalares, informou a assessoria do centro hospitalar.

"Vamos abrir uma enfermaria com 19 camas no Hospital da Luz", declarou à agência Lusa a assessora do Hospital Amadora-Sintra, Diana Ralha.

O Hospital Amadora-Sintra vai transferir 48 pacientes para outros hospitais de Lisboa devido a "um conjunto de constrangimentos na rede de fornecimento de oxigénio medicinal ocorrido no início da noite de hoje", segundo nota divulgada pelo centro hospitalar.