Hospital das Forças Armadas recebe 15 doentes com Covid-19 de hospitais públicos

O Hospital das Forças Armadas (HFAR) tem intenados 15 doentes com a Covid-19 que foram transferidos de hospitais públicos. Quatro encontram-se no pólo de Lisboa e dez no Porto.

Na quarta-feira à noite deram entrada no HFAR/Lisboa os dois últimos doentes provenientes do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.





Foram "recebidos por uma equipa médica e encaminhados para as enfermarias de isolamento, onde lhes está a ser prestado o devido acompanhamento médico", diz o Estado-Maior-General das Forças Armadas.Estes doentes juntam-se aos três, que já se encontravam internados, também provenientes do Hospital Beatriz Ângelo."Este apoio surge na sequência de um pedido do Hospital de Loures, no âmbito do protocolo de colaboração entre o HFAR/Lisboa e a Administração Regional de Saúde - Lisboa e Vale do Tejo, tendo o transporte sido realizado por uma ambulância", referem os militares.?

No HFAR/Porto encontram-se internados 10 doentes Covid-19 provenientes dos Hospitais de São João e Santo António, do Porto.