O Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que serve 311 mil utentes de sete concelhos, de Palmela até Sines, está sem Urgência Pediátrica até segunda-feira e com constrangimentos nos serviços de Obstetrícia e Ortopedia.



As corporações de bombeiros da região foram informadas esta quinta-feira pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes de que o Serviço de Ortopedia/Traumatologia do hospital não pode receber doentes até às 8h00 desta sexta-feira, enquanto o Serviço de Obstetrícia não irá receber doentes entre as 9h00 e as 21h00 desta sexta-feira.









