Hospital de Vila Nova de Gaia tem novo serviço de urgência com o dobro da capacidade de resposta

O novo Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia entrou em funcionamento às 08h00 desta sexta-feira, no novo edifício hospitalar. Tem capacidade para prestar assistência a mais de 200 doentes em simultâneo.

O serviço mais do que duplica a capacidade de resposta. O novo espaço "garante vigilância adequada, melhores condições de conforto (privacidade, diminuição de ruído, luz natural) para o doente, mantém altos níveis de segurança, dada a implementação de circuitos separados em função da triagem e especialidade", indica a unidade de saúde. O novo espaço tem espaços amplos, "otimiza recursos e permite aos profissionais uma maior dedicação aos utentes e, dessa forma, melhora significativamente o bem estar de doentes e profissionais", acrescenta.





Rui Guimarães, presidente da administração do centro hospitalar, diz estar "ciente que esta nova Urgência chega atrasada em relação às expectativas e necessidades existentes, porém esta melhoria das condições são o melhor tributo que podemos prestar a quem cuida dos nossos doentes, 24 horas por dia, 365 dias por ano" e que, neste período pandémico "demonstraram uma capacidade de enfrentar dificuldades muito superior ao que poderíamos esperar".

O novo Serviço de Urgência tem mais de cinco mil metros quadrados. Está equipado com vários meios tecnológicos atualizados, sendo que as 102 'boxes' de vigilância de doentes têm gases medicinais e um espaço significativo entre utentes. Entre os equipamentos, tem um TAC para especialidades de cardiologia e pulmonares, dois Raio-X digitais diretos, três ecógrafos e um ecocardiógrafo, uma sala de reanimação para quatro adultos e outra dedicada para uma criança. "De maneira a evitar qualquer contaminação entre tipologia de doentes, todas as áreas são autónomas em termo de renovação de ar, possuem ainda circuitos de doentes, profissionais e resíduos para minimizar os riscos. Conta também com quatro quartos de isolamento, sendo três para adultos e um para pediatria", refere o centro hospitalar. O edifício possui ainda 11 estações pneumáticas para transporte de amostras, o que permite aos funcionários não sair do seu espaço de trabalho e receber os resultados de análises de forma mais rápida.