Hospital diz que situação clínica de jovem que morreu com infeção generalizada foi bem conduzida

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) confirma que Joana Nascimento, a jovem que foi golpeada no pescoço pelo ex-namorado, foi atendida no Serviço de Urgência do Hospital de Portimão em dois episódios distintos."Na avaliação preliminar aos mesmos, é nosso entendimento de que, em ambos, a sua situação clínica foi adequadamente conduzida", considera o CHUA, que recusa esclarecer a razão de ter tido alta no mesmo dia "por questões de sigilo profissional".A jovem, 25 anos, morreu devido a uma infeção generalizada no Hospital de Santa Maria, Lisboa, para onde foi transferida de helicóptero.