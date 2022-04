Hospital Garcia de Orta alvo de ataque informático assegura que foi mantida "praticamente toda a atividade clínica"

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, que foi alvo de um ataque informático na madrugada desta terça-feira, assegura que foi mantida "praticamente toda a atividade clínica", com exceção das consultas externas.

No entanto, face às dificuldades impostas pelo ataque informático, o HGO apela aos utentes para que se desloquem ao hospital apenas se estritamente necessário, de forma a não sobrecarregar o Serviço de Urgência.

Em comunicado, o HGO, no distrito de Setúbal, adianta ainda que, até à normalidade ser restabelecida, vão manter-se as primeiras consultas, sendo as consultas subsequentes reagendadas "tão brevemente quanto possível".

A unidade hospitalar refere também que todos os serviços ativaram os seus planos de contingência, estando assegurados os registos clínicos em suporte de papel.

Quanto aos doentes que se encontrem a utilizar medicação de cedência exclusivamente hospitalar, o HGO refere que deverão dirigir-se como habitualmente aos Serviços Farmacêuticos, fazendo-se acompanhar dos respetivos receituários em papel/caixas de medicamentos.

O Hospital Garcia de Orta refere igualmente que está em contacto permanente com o Centro Nacional de CiberSegurança (CNCS) e com a Polícia Judiciária, estando a ser realizados todos os esforços no sentido de repor os servidores afetados com a maior brevidade possível.

"Lamentamos o transtorno causado a todos os nossos utentes e apelamos à compreensão para a situação vivida", adianta a unidade hospitalar.