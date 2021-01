Hospital Garcia de Orta em Almada com 181 doentes internados com Covid-19 ajusta lotação das camas

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, tem esta quarta-feira 181 doentes infetados com coronavírus, entre os quais 160 internados em enfermaria, 18 em Unidades de Cuidados Intensivos e três em Unidade de Hospitalização Domiciliária.



Segundo fonte do Gabinete de Comunicação daquele hospital, a unidade hospitalar voltou a registar "um crescimento dos doentes internados em enfermaria positivos para a infeção por SARS-COV-2", o que obrigou ao ajuste da lotação de camas afetas a doentes com Covid-19.





O Hospital Garcia de Orta encontra-se atualmente no nível III do seu Plano de Contingência, com uma ocupação superior a 250%.



A unidade de saúde relembra ainda que os Centros de Saúde do Laranjeiro e do Seixal, com áreas dedicadas a doentes respiratórios, encontram-se disponíveis até às 20h00, de segunda a domingo.