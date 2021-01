A GNR identificou o proprietário do espaço de restauração onde decorreu este domingo um jantar comício de André Ventura no âmbito das eleições presidenciais.



Participaram no evento, numa altura em que o País está em confinamento, 170 pessoas.



O caso vai ser remetido para o Ministério Público "para apuramento de eventuais ilícitos que se possam ter verificado".



Os cerca de 170 apoiantes do candidato presidencial do Chega reuniram-se este domingo em ambiente festivo, num jantar/comício, em Braga, com música e cânticos, uma iniciativa que a candidatura afirma cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde.