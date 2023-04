Igreja apresenta grupo 'VITA' para apoiar vítimas

A Igreja Católica portuguesa apresenta esta quarta-feira em Lisboa o organismo de apoio às vítimas de abuso sexual em ambiente eclesiástico, o Grupo VITA, que vai trabalhar em articulação com as Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis."Tudo faremos para corresponder às expectativas que sabemos, são muito elevadas. A violência sexual contra crianças e adultos é um problema de saúde pública", diz a líder do grupo, Rute Agulhas, acrescentando que os grandes objetivos do grupo são proteger, prevenir recidivas e situações abusivas.