Neste fim de semana, num hotel a 60 metros do Santuário de Fátima, vai decorrer mais um retiro, denominado de ‘Cura e Libertação’. A Diocese de Leiria-Fátima já denunciou à Santa Sé a realização destes encontros, que decorrem mensalmente, “protagonizados por um alegado seminarista amigo do Papa e por um bispo que se apresenta como exorcista do Vaticano”.









Ver comentários