Igreja e PCP juntos contra a eutanásia

Para comunistas e religiosos, morte medicamente assistida é um "retrocesso civilizacional".

Por Bernardo Esteves | 01:30

O PCP assumiu esta quinta-feira que vai votar contra a despenalização da eutanásia, lançando dúvidas sobre a aprovação das propostas de PAN, BE, Verdes e PS, que vão a votação na terça-feira. Para o PCP, a despenalização seria um "passo no sentido do retrocesso civilizacional", além de que esta não é "uma questão prioritária".



Uma posição idêntica foi ontem adotada por oito líderes religiosos (católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, hindus, ortodoxos, budistas e adventistas), que transmitiram a sua rejeição da morte medicamente assistida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "As nossas perspetivas podem ser distintas, como de facto são, mas neste ponto são absolutamente convergentes", afirmou o cardeal patriarca, D. Manuel Clemente, defendendo, em contraponto, um maior desenvolvimento dos cuidados paliativos.



Já o pastor Jorge Humberto, da Aliança Evangélica Portuguesa, considerou a eutanásia "um retrocesso civilizacional", alinhando com a perspetiva do PCP. A contestação surgiu também através de um protesto que juntou em frente ao Parlamento centenas de pessoas do movimento Stop Eutanásia. "A larga maioria dos portugueses está contra", afirmou Sofia Guedes, representante do movimento que diz representar a consciência de "boa parte do povo português".



Tudo na mão de deputados de PSD e PS

Se os 230 deputados comparecerem à votação na terça-feira, há 33 votos contra garantidos do CDS (18) e do PCP (15). Para que os diplomas sejam rejeitados seria necessário ainda que 83 dos 89 deputados do PSD votassem contra. Mas sete deputados do PSD já assumiram que votarão a favor e um vai abster-se, pelo que a bancada laranja teria apenas 81 votos. Sendo assim, a eutanásia só não passará se houver deputados do PS a votar contra.



Consenso alargado na bancada socialista

O voto contra de deputados do PS pode impedir a aprovação. O vice-presidente do grupo parlamentar, Pedro Delgado Alves, diz haver "um consenso muito alargado, quase uniforme", mas admite que haja votos contra.



SAIBA MAIS

2002

A Holanda foi o primeiro país a aprovar a eutanásia, em 2002, seguida da Bélgica, no mesmo ano. Suíça, Alemanha, Colômbia e Canadá também aprovaram.



Doença incurável

Os diplomas em discussão preveem a eutanásia para maiores de 18 anos, sem doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável.