Igrejas evangélicas registam crescimento em Portugal

A participação nos cultos evangélicos em Portugal cresceu nos últimos anos, tendo-se registado um aumento no pós-pandemia, segundo os indicadores do estudo "Igreja Evangélica em Portugal vista de perto", divulgados pela Aliança Evangélica Portuguesa (AEP).O estudo, baseado em inquéritos 'online' a 350 líderes de igrejas evangélicas em Portugal, realizadas entre 20 de fevereiro e 10 de março deste ano, conclui que 42% das igrejas têm uma assistência de 75 pessoas ou mais, com 82% dos pastores a assegurarem que as suas igrejas "estão a crescer"."Cinquenta e três por cento afirmam que a assistência cresceu no pós-pandemia" e muitos dos líderes que responderam ao inquérito apontaram ter na "inadequação das instalações da igreja" a sua principal preocupação.Os indicadores do estudo apontam, por outro lado, um aumento no número das igrejas evangélicas em Portugal e revelam que "grande parte das conversões nos últimos três anos incidiram entre os católicos não praticantes e indivíduos provenientes de famílias evangélicas".Lisboa, Porto e Setúbal são as regiões mais visadas pelas diferentes confissões evangélicas para a instalação de novas igrejas, enquanto Beja, Castelo Branco e Guarda são as menos apontadas.Setúbal, Lisboa, Braga e Viana do Castelo foram as regiões onde, após 2020, foram instaladas mais igrejas evangélicas.Quanto aos pastores que oficiam nas igrejas evangélicas, 54,8% são portugueses, enquanto 38,1% são oriundos do Brasil, país que tem, também, a maior percentagem de fiéis estrangeiros a frequentaram estas igrejas, 81,6%, de acordo com os dados revelados pela AEP.Pedro Silva, responsável técnico pelo estudo, em declarações ao jornal 7Marqens, justificou esta realidade com o facto de o Brasil ter "30% de evangélicos ou talvez até mais"."Portugal tem recebido muitos emigrantes brasileiros, pelo que isso surtiu um grande crescimento, tanto no número de fiéis como de pastores, e veio alterar a multiculturalidade das igrejas, sobretudo nas comunidades do interior", acrescentou.A Aliança Evangélica Portuguesa congrega mais de 700 comunidades locais de cristãos que se reclamam "herdeiros da Reforma Protestante". Tem cerca de 2.000 salas de culto abertas em todo o país, abrangendo cerca de meio milhão de fiéis.Segundo o Censos de 2021, os evangélicos e protestantes são 2,1% dos residentes em Portugal. A confissão religiosa maioritária é a católica, com 80,2%.