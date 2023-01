Reveladas imagens do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude que vai custar 4,2 milhões de euros

em que o Papa Francisco vai discursar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e

Os projetos do palco-altarque vai custar 4,2 milhões de euros à Câmara de Lisboa foram revelados esta quarta-feira.

Em conferência de imprensa no Parque Tejo, que no início de agosto irá acolher o certame, onde são esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas, o vice-presidente do município, Filipe Anacoreta Correia, apresentou o projeto do altar-palco, que terá nove metros de altura.

"Não tem nada a ver com outro palco feito em Portugal", afirmou o autarca, sublinhando que é necessário garantir a visibilidade a uma longa distância, tendo em conta o número de participantes, e lembrando que o terreno em causa está localizado sobre um aterro.



O vice-presidente da autarquia afirmou que a utilização do altar-palco "não se esgota no evento", prevendo-se que a sua construção tenha retorno após a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), devido ao interesse de promotores de eventos.

"A câmara já teve manifestações de interesse para o palco ser utilizado para futuros eventos", disse.

Na terça-feira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, referiu que sabia que a construção do altar-palco iria ficar muito cara, acrescentando que será realizada com as especificações indicadas pela Igreja Católica.

"Queremos que esse palco, essa infraestrutura, fique para o futuro e que muitas dessas infraestruturas fiquem para o futuro. Eu sabia que isto ia ser muito caro, que era um investimento muito grande para a cidade", indicou Moedas.

"Qualquer comparação de preço, qualquer comparação de custos não se consegue comparar, porque nós nunca tivemos algo desta dimensão", afirmou.

O altar-palco vai custar 18 vezes mais do que a estrutura que foi construída em 2010 para a visita de Bento XVI a Lisboa.