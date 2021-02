Infarmed alerta que gama Hair Food do champô Fructis pode ser confundida com géneros alimentícios

O Infarmed em conjunto com a Comissão Europeia alertou, esta terça-feira, os consumidores que os champôs e os amaciadores da gama Hair Food (Aloe Vera, Banana, Macadâmia, Melancia, Papaia), da marca Fructis da Garnier, podem ser confundidos com géneros alimentícios, devido à sua apresentação.A autoridade refere em nota publicada no site que os produtos foram sujeitos "a medidas corretivas que visam diminuir o risco de confusão com géneros alimentícios, para os consumidores, em especial, as crianças". Entre as medidas está a alteração no sistema de fecho e selagem dos produtos para se tornarem mais difíceis de abrir e ainda a colocação de advertências e informações na rotulagem das embalagens em texto e imagens para advertir os consumidores para o tipo de produto que se trata.O Infarmed refere ainda que os produtos em causa "têm vindo a ser amplamente distribuídos no mercado europeu desde janeiro de 2020, não tendo sido reportado nenhum caso de ingestão intencional ou acidental".