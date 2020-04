Sabe como colocar e retirar máscara e luvas? O CM explica

Devido à pandemia do coronavírus, a população viu-se obrigada a adotar novos hábitos nas suas rotinas a fim de conter o contágio. Entre lavar as mãos com água e sabão e usar gel desinfetante, usar máscaras e luvas passou também a fazer parte da vida das pessoas em todo o mundo. Mas será que todos sabem como colocar e retirar corretamente estes equipamentos de proteção individual? O CM ensina-lhe passo a passo como deve fazer nesta infografia.

Nota: Quando usadas por uma pessoa infetada, as máscaras previnem que as gotículas libertadas através da fala, tosse e espirros se espalhem/transmitam

2. Remova-a sem tocar na parte frontal (toque apenas nos laços) e deite-a no caixote do lixo.

1. Com as mãos limpas, desate e tire os laços na parte de trás da cabeça.

REMOVER AS LUVAS







1. Remova-as agarrando nos punhos.

2. Coloque imediatamente as luvas no lixo.