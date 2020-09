Funerária oferece boleia 'para a terra' após festa do Avante!

A Funerária Sempre Fiel, de Paços de Brandão, Santa Maria da Feira, divulgou um vídeo, nas redes sociais, no qual refere que oferece boleia "para a terra" a quem for à festa do Avante!, este fim de semana.

"Amanhã é o grande dia e nós já seguimos caminho! Se também vais, não te esqueças de nos pedir boleia no fim", refere a publicação. Em jeito irónico, é ainda indicado que a oferta da boleia "é válida apenas para seres humanos sem vida" e "não inclui restantes serviços fúnebres".

A funerária, que se mostra assim claramente contra a realização da festa organizada pelo PCP, acrescenta: "A questão que ainda se coloca é se vais Avante".