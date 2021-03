Inspeções à Ponte da Arrábida condicionam trânsito até sábado

O trânsito estará condicionado, durante a noite, até sábado nos dois sentidos da Ponte da Arrábida, entre Porto e Vila Nova de Gaia, informou esta terça-feira a Infraestruturas de Portugal. Estão a ser realizadas inspeções à travessia, realizadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e acompanhadas pela GNR e pela PSP.





As intervenções obrigam à supressão da via direita, no sentido Porto-Gaia, hoje e amanhã. Na quinta e sexta-feira, haverá supressão da via direita no sentido Gaia-Porto. Os trabalhos serão realizados entre as 22h00 e as 07h00.





"Solicitamos a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação provoca, na certeza de estarmos a contribuir para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores", refere a Infraestruturas de Portugal.





Recorde-se que ontem o abatimento de juntas de dilatação obrigou ao condicionamento de trânsito durante toda a tarde, no sentido Porto-Gaia da Via de Cintura Interna.