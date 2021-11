O número de doentes internados com Covid-19 disparou de sexta-feira para sábado: deram entrada nos hospitais 53 doentes (um em Cuidados Intensivos).No espaço de um mês, os internados passaram de 288, em 20 de outubro, para 597, ou seja, mais do que duplicaram. Mais de um quarto (89) das camas em UCI destinadas a pacientes Covid (338 nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde) estão ocupadas.