As enxurradas provocadas pela chuva intensa que se faz sentir nos Açores está a causar o caos em várias ilhas do arquipélago.



Na cidade de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, foram registadas inundações, vários carros foram arrastados e destruídos e há inúmeros danos na via pública devido às enxurradas.



Algumas habitações também foram afetadas pelo mau tempo.