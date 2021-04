Chuva, inundações e trovoada: Mau tempo faz estragos em vários pontos do País. Veja as imagens

O mau tempo causou estragos, este sábado à tarde, em vários pontos do País. As chuvas fortes que se fizeram sentirem no território nacional provocaram grandes enxurradas, inundações nas casas e nas ruas.Uma moradia na cidade de Coimbra, junto à rotunda do Portugal dos Pequenitos, perto do Convento São Francisco, ficou danificada e encontra-se sem eletricidade. O proprietário deu conta dos estragos resultantes da força da água.Em Idanha-a-Nova, a chuva caiu durante a madrugada com grande intensidade, acompanhada de trovoada.No Fundão, a queda de granizo afetou campos de cultivo e estufas, na sexta-feira à tarde.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previa para este sábado fortes chuvas, acompanhadas de trovoadas e rajadas fortes para as regiões Norte, Centro e Alentejo, com a possibilidade de formação de granizo.