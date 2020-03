As falhas na linha SNS 24 e a corrida às farmácias devido ao coronavírus

Esta segunda-feira foram mais as chamadas rejeitadas do que as atendidas na Linha SNS 24. É a primeira vez que se nota uma discrepância tão acentuada na linha de saúde desde que o surto do novo coronavírus chegou a Portugal.

