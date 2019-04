Investigadores de Coimbra criam tecnologia para avaliar funcionamento do coração

Equipa desenvolveu "uma tecnologia de baixo custo e não invasiva".

Investigadores da Universidade de Coimbra desenvolveram uma tecnologia "baseada no bater do coração", de "baixo custo e não invasiva", que permite caracterizar e avaliar, em casa, o funcionamento deste órgão, foi esta segunda-feira anunciado.

Uma equipa de investigadores do Departamento de Engenharia de Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) propõe "uma nova abordagem tecnológica baseada no som dos batimentos cardíacos, que permite a monitorização contínua das doenças do coração em casa", afirma a FCTUC, numa nota enviada esta segunda-feira à agência Lusa.

O grupo de investigadores, liderado por Paulo de Carvalho, especialista em informática clínica, desenvolveu, com a colaboração de três médicos, "uma tecnologia de baixo custo e não invasiva, em que o som cardíaco é a chave de acesso a um conjunto de informação necessária para caracterizar e avaliar o funcionamento do coração", refere a FCTUC.